Ломаев: «Мы бы боролись за четверку, если бы лидеры не уходили»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился мнением о том, за какие места могла бы бороться команда, сохрани она всех лидеров.

«Согласен ли, что если бы «Крылья Советов» сохраняли своих лидеров, а не продавали, то команда боролась бы за тройку? Но так не бывает, потому что, когда тебе приходят предложения от «Зенита» или «Спартака», тяжело отказаться. Такой шанс бывает раз в жизни. Вот если говорить про Ваню Сергеева, то как он мог отказать? Он же себя проявил и в ФНЛ, и в РПЛ, и перешел в «Зенит» — одну из лучших команд России с историей и невероятными условиями. На что претендовала бы команда, если бы лидеры не уходили? Тяжело говорить, но, думаю, точно боролись бы за четверку», — приводит слова Ломаева Sport24.

После 17 туров «Крылья Советов» занимают 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Следующим соперником самарской команды станет «Динамо». Игра пройдет 5 марта. Начало — в 14:00 по мск.