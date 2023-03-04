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Сегодня, 11:35

Лахтер: «Галактионов вылетит с «Локомотивом», и это будет его последняя большая команда»

Лахтер заявил, что не верит в союз Михаила Галактионова и «Локомотива»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Деннис Лахтер заявил, что не верит в союз Михаила Галактионова и «Локомотива».

«У «Локомотива» в играх со «Спартаком» были разрывы в линиях, бросается в глаза рваная функциональная готовность. И это только начало зимне-осеннего периода. Думаю, дальше будет только хуже. Есть все предпосылки к тому, что сейчас они проиграют пару-тройку матчей в чемпионате. Магкеев ни о чем, Конти — из серии «ребята с нашего двора», я так понимаю, кто-то нажил на нем денег, доходяга, ни тяги, ни скорости, постоянно теряет позицию. Не знаю, что это за чудо-юдо, худший из всех Конти, которых я видел, просто позорит футбольную фамилию. Защиты у команды просто нет, Лантратов за всех просто не вывезет. Пока у Галактионова не хватает тренерской мудрости. Не одного меня удивляет его «впечатляющая» карьера, но прекрасно понимаю, что происходит. Думаю, он вылетит с «Локомотивом». И это будет его последняя большая команда. А дальше все будет уже на уровне Первой лиги, максимум — середнячки Премьер-Лиги», — приводит слова Лахтера «РБ Спорт».

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

4 марта «Локомотив» встретится с «Ростовом». Начало — в 19:30 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dennis-lahter-galaktionov-vy-letit-s-lokomotivom-i-e-to-budet-ego-poslednyaya-bol-shaya-komanda/
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ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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