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Лещук объяснил, почему не уходит из «Динамо» в другой клуб

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Игорь Лещук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» объяснил, почему, будучи вторым вратарем «Динамо», не уходит в другой клуб.

— С точки зрения психологии уже достаточно тяжело. Начинаю замечать, что одни только тренировки надоедают — хочется видеть цель каждую неделю. Разговаривал и с руководством «Динамо», и со своим агентом. Еще пару лет назад надеялся, что вот-вот стану основным — только с каждым годом становится тяжелее находить в себе силы просто тренироваться. Но руководство видит во мне следующего основного вратаря. Надеюсь, это произойдет в скором времени. Контракт у меня до лета 2025 года. Дальше сидеть не хотелось бы. А хочется полноценно поиграть несколько сезонов, — и надеюсь, что в «Динамо».

— До 2025-го никуда дергаться точно не будете?

— Клуб отпускать не хочет, в том числе и в аренду, потому что, если что-то случается с Антоном (Шуниным, — Прим. И.Р.), нужно, чтобы вышел вратарь, в котором уверены. Все-таки сейчас мы не боремся за выживание, как пять лет назад. Цель — попадать в тройку, и необходим запасной вратарь, который будет не хуже основного. С одной стороны, понимаю клуб, с другой — хочу играть.

Я уже проделал такой путь, хочется стать основным вратарем именно здесь. Но думал о том, что, возможно, правильнее сделать шаг назад, чтобы потом несколько вперед. До конца этого контракта новый подписывать не буду.

— Были ли у вас раньше или в последние годы реальные варианты уйти?

— Разговаривал с «Нижним Новгородом», было предложение от «Урала». Но «Динамо» говорило «нет». Как бы я ни просил, чтобы меня на годик отдали; что, играя, я буду сильнее. И клуб был против, и тренеры.

Игорь Лещук. «Приходим с разминки перед «Амкалом» — а Овечкин уже «мертвый». Доктор дал ему нашатырь. А потом он взял и забил!» Интервью вратаря «Динамо» Игоря Лещука

Антон Шунин
Игорь Лещук
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

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