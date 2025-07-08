Игнатьев: «От всей души поздравил всех из «Краснодара», с кем общаюсь, — от Галицкого и Мусаева до знакомых ребят»

Нападающий «Кабилии» Иван Игнатьев в интервью «СЭ» высказался о чемпионстве «Краснодара».

— Чемпионом в прошедшем сезоне стал «Краснодар», клуб, в котором начиналась твоя карьера. Рад?

— Конечно. От всей души поздравил всех, с кем общаюсь, — от Галицкого и Мусаева до знакомых ребят. Они долго шли к этому, очень рад за них. Я был в этой системе, становился призером, теперь наконец-то выиграли золото. В первую очередь этого заслуживал Сергей Николаевич (Галицкий), потому что он много делал для клуба, создал его. Много старался, придумывал разные системы, но при этом команда всегда играла в один футбол.

— Поддерживаешь связь с Галицким и Мусаевым?

— С Мусаевым я всегда на связи. Не каждый день, конечно, общаемся, но после игр списываемся. Когда они выигрывают — поздравляю.

— А с Сергеем Николаевичем?

— Сергей Николаевич... Я напишу сообщение, он раз в неделю ответит. У меня с ним не личный контакт, а определенный канал связи. Хотя прямой номер, думаю, не проблема найти, если захотеть.