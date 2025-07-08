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8 июля 2025, 11:45

Агент Тюкавина о потасовке с участием Смолова: «Разберутся. Судя по видео, он там никого не убил»

Дарик Агаларов

Агент, представляющий интересы Константина Тюкавина, Алексей Сафонов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о потасовке Федора Смолова с двумя мужчинами в кафе на Никитской в Москве 28 мая. Агент считает, что вышла отличная реклама для «Кофемании»: «Хотите попить кофе и получить по роже — приходите!»

«Кто-то на этом хочет пропиариться. Думаю, разберутся. Судя по видео, он там никого не убил. Тем более принес извинения. Он не прав, однозначно, но давайте тут расстрелы не будем предлагать. Давайте хоть немножко голову включать. Разные случаи бывало, он же не стулом кого-то ударил. Отличная реклама для «Кофемании» вышла: «Хотите попить кофе и получить по роже — приходите!». Там уже бои ММА, можно гадать произойдет что-то или нет», — сказал Сафонов «СЭ».

5 июля стало известно, что Смолов нанес удары двум мужчинам в кафе на Никитской в Москве 28 мая. Кроме того, появилась информация, что у 35-летнего спортсмена вымогали деньги, чтобы видео конфликта не попало в сеть.

По данным «СЭ», МВД отказало избитым Смоловым людям в заведении уголовного дела.

Федор Смолов.«Хочу извиниться, распускать руки нельзя». Смолов впервые высказался о потасовке в «Кофемании»
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Федор Смолов
Алексей Сафонов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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