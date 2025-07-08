Агент Тюкавина о потасовке с участием Смолова: «Разберутся. Судя по видео, он там никого не убил»

Агент, представляющий интересы Константина Тюкавина, Алексей Сафонов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о потасовке Федора Смолова с двумя мужчинами в кафе на Никитской в Москве 28 мая. Агент считает, что вышла отличная реклама для «Кофемании»: «Хотите попить кофе и получить по роже — приходите!»

«Кто-то на этом хочет пропиариться. Думаю, разберутся. Судя по видео, он там никого не убил. Тем более принес извинения. Он не прав, однозначно, но давайте тут расстрелы не будем предлагать. Давайте хоть немножко голову включать. Разные случаи бывало, он же не стулом кого-то ударил. Отличная реклама для «Кофемании» вышла: «Хотите попить кофе и получить по роже — приходите!». Там уже бои ММА, можно гадать произойдет что-то или нет», — сказал Сафонов «СЭ».

5 июля стало известно, что Смолов нанес удары двум мужчинам в кафе на Никитской в Москве 28 мая. Кроме того, появилась информация, что у 35-летнего спортсмена вымогали деньги, чтобы видео конфликта не попало в сеть.

По данным «СЭ», МВД отказало избитым Смоловым людям в заведении уголовного дела.