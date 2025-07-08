Пивоваров: «Динамо» представляет угрозу для тех, кто ничего не делает»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о конкуренции в РПЛ.

— Есть ли у вас ощущение, что с учетом всех последних событий, «Динамо» представляет угрозу для лидеров РПЛ, и вас стали бояться?

— «Динамо» представляет угрозу для тех, кто ничего не делает. Я бы так сказал. Потому что мы занимаемся развитием спортивным и коммерческим.

— А если говорить про поведение конкурентов по отношению к вам?

— Они имеют право на выбор своего способа конкуренции. Он может быть добросовестным и не очень. Это их право.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. В июне 2025 года специалист подписал контракт с «Динамо» до конца июня 2028 года.