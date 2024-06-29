Источник: «Зенит» предлагает хавбеку «Торино» Иличу контракт на 3 миллиона евро в год

«Зенит» всерьез настроен оформить переход полузащитника «Торино» Ивана Илича, сообщает портал CuoreToro.

По данным источника, сине-бело-голубые предлагают 23-летнему сербу контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год. Отмечается, что переговоры могут осложнить санкции.

Ранее Tuttosport сообщал, что «Зенит» может предложить туринцам 25 миллионов евро за хавбека.

Контракт Илича с «Торино» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. Полузащитник перешел в «Торино» из «Вероны» летом 2023-го за 16,5 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 на счету хавбека 4 гола и 3 результативных передачи в 36 матчах. На Евро-2024 серб провел 3 матча и отметился 1 голевым пасом.