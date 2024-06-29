Хомуха считает, что Соболеву не будет гарантировано место в стартовом составе «Зенита»
Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный переход форварда «Спартака» Александра Соболева в команду из Санкт-Петербурга.
«В нынешнем составе «Зенита» есть футболисты, уровень которых выше, чем у Соболева. В целом, ни один футболист, который сейчас приходит к питерцам не может рассчитывать на твердое место в стартовом составе. Там будет очень высокая конкуренция», — цитирует Хомуху Vprognoze.ru.
Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В минувшем сезоне 27-летний нападающий провел 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 9 голевых передач.
Источник: Vprognoze.ru
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