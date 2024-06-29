Источник: Голкипер тульского «Арсенала» Кокарев перейдет в «Химки»

Вратарь тульского «Арсенала» Никита Кокарев продолжит карьеру в «Химках», сообщает Legalbet.

По информации источника, 21-летний голкипер уже подписал контракт с подмосковной командой.

Кокарев выступает за «Арсенал» с лета прошлого года. В минувшем сезоне он провел за туляков 31 матч, пропустил 20 мячей и 16 раз отыграл на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость врвтаря в 650 тысяч евро. Кокарев является воспитанником «Краснодара»