Источник: Голкипер тульского «Арсенала» Кокарев перейдет в «Химки»
Вратарь тульского «Арсенала» Никита Кокарев продолжит карьеру в «Химках», сообщает Legalbet.
По информации источника, 21-летний голкипер уже подписал контракт с подмосковной командой.
Кокарев выступает за «Арсенал» с лета прошлого года. В минувшем сезоне он провел за туляков 31 матч, пропустил 20 мячей и 16 раз отыграл на ноль.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость врвтаря в 650 тысяч евро. Кокарев является воспитанником «Краснодара»
Источник: Legalbet
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