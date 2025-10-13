Источник: «Зенит» поборется с топ-клубами АПЛ и серии А за бразильца Бидона

«Зенит» заинтересован в полузащитнике «Коринтианса» Брено Бидоне, сообщает журналист Самир Карвальо.

По информации источника, на подписание 20-летнего футболиста, которого эксперты признают одним из самых талантливых молодых игроков Бразилии, также претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон», «Наполи» и ПСВ. Голландский клуб уже предложил «Коринтиансу» 9 миллионов евро за Бидона. «Зенит» пока не делал официальных предложений по игроку.

Бидон выступает за основную команду «Коринтианса» с марта 2024 года и провел за нее 87 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.

После 11 туров чемпионата России «Зенит» с 20 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.