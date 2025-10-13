Свищев заявил, что прокуратура Московской области начала рассмотрение дела «Химок»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал «СЭ» о действиях по урегулированию ситуации с «Химками».

«Меня волнует судьба сотрудников «Химок», которые не получили свою зарплату. Генеральная прокуратура обратилась в прокуратуру Московской области и в Роструд (Федеральная служба по труду и занятости). Я получил сегодня сообщение из Московской прокуратуры, что они взяли под контроль дело «Химок» и начали им заниматься», — сказал Свищев «СЭ».

«Химки» объявили о приостановке деятельности клуба 18 июня 2025 года. 26 июня клуб был исключен из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга в размере более 448 миллионов рублей.