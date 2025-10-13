Агент Ракова — о восстановлении игрока: «Он возвращается к тренировочному процессу»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Вадима Ракова, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья игрока.

«У него была довольно непростая и неприятная травма. Он возвращается к тренировочному процессу под наблюдением физиотерапевта, но об общей группе речь не идет. Участие Вадима в ближайшем матче «Крыльев»? Только если чудо поможет», — сказал Кузьмичев «СЭ».

20-летний Раков получил травму пятой плюсневой кости в расположении молодежной сборной России.

В сезоне-2025/26 Раков, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива», провел 8 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.