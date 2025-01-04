Агент Батракова заявил, что уже в 6 лет было видно, что из Леши растет интересный игрок
Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал о первой встрече с игроком.
— Лешу я знаю с самого детства. Когда он только пришел в академию «Локомотива», сразу было видно, что растет очень интересный игрок.
— Во сколько лет вы с ним впервые встретились?
— Получается, когда ему было шесть лет, — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».
В этом сезоне 19-летний хавбек провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.
Источник: «РБ Спорт»
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Алексей Батраков
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