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Сегодня, 14:08

Агент Батракова заявил, что уже в 6 лет было видно, что из Леши растет интересный игрок

Камила Абдурахманова
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Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал о первой встрече с игроком.

— Лешу я знаю с самого детства. Когда он только пришел в академию «Локомотива», сразу было видно, что растет очень интересный игрок.

— Во сколько лет вы с ним впервые встретились?

— Получается, когда ему было шесть лет, — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

В этом сезоне 19-летний хавбек провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
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7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
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