Агент Батракова заявил, что уже в 6 лет было видно, что из Леши растет интересный игрок

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал о первой встрече с игроком.

— Лешу я знаю с самого детства. Когда он только пришел в академию «Локомотива», сразу было видно, что растет очень интересный игрок.

— Во сколько лет вы с ним впервые встретились?

— Получается, когда ему было шесть лет, — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

В этом сезоне 19-летний хавбек провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.