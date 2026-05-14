Источник: «Зенит» намерен подписать Тикнизяна

«Зенит» заинтересован в подписании контракта с защитником «Црвены Звезды» Наиром Тикнизяном, сообщил инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, российская команда уже давно следит за 27-летним армянином. Интерес возрос после результативной передачи в победном финальном матче Кубка Сербии с «Войводиной» (2:2, 5:4 пен.). Трансфер может быть оформлен летом 2026 года.

Тикнизян играет за «Црвену Звезду» с июля 2025 года. Его контракт рассчитан до 31 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 защитник в 44 матчах забил один гол и отдал семь результативных передач.

В России Тикнизян играл за ЦСКА, курский «Авангард» и «Локомотив».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в пять миллионов евро.

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