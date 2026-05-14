Лунев прокомментировал слухи о смене главного тренера в «Динамо»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев в интервью «СЭ» отметил, что хотел бы видеть Ролана Гусева на посту главного тренера команды в следующем сезоне.

— Вокруг «Динамо» ходят слухи по поводу смены тренера, называют разные фамилии. Твое отношение к этому?

— Мне бы хотелось продолжить работу с Роланом Гусевым, двумя руками за этот вариант. Гусев — сильный тренер, уверен, что именно он приведет нас к трофею!

48-летний россиянина в ноябре 2025 года стал главным тренером «Динамо» после ухода Валерия Карпина. Под руководством Гусева команда провела 19 матчей в сезоне-2025/26: 8 побед и 5 ничьих во всех турнирах.