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Лунев прокомментировал слухи о смене главного тренера в «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев в интервью «СЭ» отметил, что хотел бы видеть Ролана Гусева на посту главного тренера команды в следующем сезоне.

— Вокруг «Динамо» ходят слухи по поводу смены тренера, называют разные фамилии. Твое отношение к этому?

— Мне бы хотелось продолжить работу с Роланом Гусевым, двумя руками за этот вариант. Гусев — сильный тренер, уверен, что именно он приведет нас к трофею!

48-летний россиянина в ноябре 2025 года стал главным тренером «Динамо» после ухода Валерия Карпина. Под руководством Гусева команда провела 19 матчей в сезоне-2025/26: 8 побед и 5 ничьих во всех турнирах.

Андрей Лунев.«Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею». Интервью Андрея Лунева
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Андрей Лунев
Ролан Гусев
ФК Динамо (Москва)
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Лунев — о новом контракте: «Хочу продолжить выступать за «Динамо» и остаться после завершения карьеры в этом клубе»

Источник: «Зенит» намерен подписать Тикнизяна
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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