Глушенков: «Лига чемпионов, топ-лиги неинтересны, лучше сериал»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал, что смотрит только РПЛ. По словам футболиста, его не интересуют Лига чемпионов и европейские чемпионаты.

«Только РПЛ и смотрю. Лига чемпионов и топ-лиги? Неинтересно. Финал лиги чемпионов посмотрю. Полуфинал — если будет время. А так — не хочется. Лучше сериал какой-нибудь», — цитирует полузащитника Sport24.

Глушенков выступает за «Зенит» с 2024 года. В этом сезоне 26-летний футболист провел восемь матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами.

После 7 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 16 очками. Второе место в турнирной таблице занимает ЦСКА (15), третье — «Балтика» (15). «Зенит» (12) идет на пятой позиции.