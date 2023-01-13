Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:22

Канчельскис: «Баринову надо собирать вещи, садиться в поезд и ехать в «Бешикташ»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову со стороны «Бешикташа».

«Надо собирать вещи, садиться в поезд и ехать в «Бешикташ». Это большой шаг для него и большой плюс для российского футбола.

Может ли «Бешикташ» стать для Баринова трамплином для перехода в топ-лиги Европы? Да, конечно, может. Сейчас нужно идти в Турцию, а что будет дальше — посмотрим. Сейчас им интересуется «Бешикташ», а потом им могут заинтересоваться клубы и из Италии, Англии, Франции, Германии. Дай бог ему здоровья и успехов, чтобы он смог дальше прогрессировать", — цитирует Канчельскиса Betonmobile.ru.

Действующее соглашение хавбека с «Локомотивом» рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне 26-летний Баринов провел за железнодорожников 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://betonmobile.ru/andrey-kanchelskis-barinovu-nado-sobirat-veshhi-saditsya-v-poezd-i-ehat-v-beshiktash
Андрей Канчельскис
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
3
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Госпитализация Ларисы Латыниной: что известно о состоянии самой титулованной гимнастки
«Лечился окунанием в прорубь». Бред или реальная причина болезни Костомарова?
В Бердянске взорвали машину главы администрации района Алексея Кичигина
Минтруд с февраля проиндексирует на 11,9% более 40 выплат
Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают
Reuters узнало об идее включить в десятый пакет санкций «ядерные» ограничения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: защитник «Спартака» Мевля может перейти в «Сочи»

Гаджиев: «Тренерам «Спартака» виднее. Но Мевля и Рассказов играли с ошибками»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости