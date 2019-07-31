Источник: защитник сборной Украины может стать игроком ЦСКА

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди в скором времени станет игроком ЦСКА. 32-летний игрок уже согласовал условия сделки с "армейцами". Ему осталось пройти лишь медицинское обследование, утверждает Football.ua.

Хачериди перейдет в ЦСКА на правах свободного агента. Последним клубом защитника был ПАОК, за который в прошлом сезоне он провел 11 матчей и стал чемпионом Греции.

На Украине Хачериди выступал за запорожский "Металлург", "Волынь" и киевское "Динамо". Хачериди трижды выигрывал чемпионат и Суперкубок страны, а также дважды становился обладателем Кубка Украины.

В составе сборной Украины он выходил на поле 51 раз и отметился 3 голами.