Источник: защитник Мампасси перешел из «Локомотива» в «Антальяспор»

Защитник Марк Мампасси перешел из «Локомотива» в «Антальяспор», утверждает Ajansspor.

19-летний игрок уже подписал контракт с клубом и находится в Турции.

Уроженец Донецка перешел в московский клуб из «Шахтера» в январе 2022 года. Он подписал контракт с «Локо» до 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Мампасси провел 7 матчей в чемпионате России и 2 матча — в Кубке России.