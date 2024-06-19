Хлусевич: «Уходит ли Соболев в «Зенит»? Не удалось даже пообщаться»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал новость об интересе «Зенита» к нападающему красно-белых Александру Соболеву.

— Спросили у Соболева, уходит ли он в «Зенит»?

— Не удалось даже пообщаться. Со многими пересеклись на медобследовании, так как у нас по группам все. Завтра удастся поговорить со всеми.

В сезоне-2023/24 27-летний Соболев провел 34 матча за «Спартак» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результатных передач.