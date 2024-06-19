В «Спартаке» заявили, что Соболев прошел медосмотр с командой

Начальник медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов сообщил, что нападающий Александр Соболев прошел медицинский осмотр.

«Соболев сегодня присутствовал на медосмотре. Приехал подготовленный. Все прошел, никаких отрицательных результатов», — сказал Козлов.

В сезоне-2023/24 27-летний Соболев провел 34 матча за «Спартак» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результатных передач.