Источник: защитник «Балтики» Андраде перейдет в «Зенит»

Защитник «Балтики» Кевин Андраде продолжит карьеру в «Зените», сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, сине-бело-голубые заплатят за 26-летнего колумбийца 3,2 миллиона евро.

Также на Андраде претендовал «Локомотив», но был готов заплатить только в рассрочку, а сам футболист не захотел переходить в московский клуб.

Андраде выступает за «Балтику» с 2024 года. В этом сезоне он провел 32 матча во всех турнирах и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

10 мая Андраде получил красную карточку на 12-й минуте матча с «Локомотивом» (0:1) в 29-м туре РПЛ. После игры главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев назвал причиной удаления «чемоданное настроение» защитника.

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