Источник: Рахимов уволен из «Рубина»

Рашид Рахимов уволен с поста главного тренера «Рубина», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, президент республики Татарстан Рустам Минниханов принял решение об отставке специалиста. Главным кандидатом на место тренера «Рубина» является бывший наставник сборной Сербии Драган Стойкович. Также рассматривается вариант с Франком Артигой, который в России ранее тренировал «Родину» и «Химки».

Рахимов тренирует «Рубин» с апреля 2023 года. Под его руководством команда провела 108 матчей, в которых одержала 43 победы, 22 раза сыграла вничью и 43 матча проиграла.

«Рубин» после 18 туров РПЛ набрал 23 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице.