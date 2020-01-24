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Источник: «Вест Хэм» и «Челси» отказались от идеи трансфера Чалова

17:42
Федор Чалов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Федор Чалов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов не уедет в АПЛ в это трансферное окно, сообщает Daily Star. И «Челси», и «Вест Хэм» отказались от идеи его приобретения из-за высокой цены. Они не готовы платить 25 миллионов фунтов (29,7 миллионов евро), а армейцы не желают отдавать форварда в аренду.

«Челси» ищет игрока на замену Тэмми Абрахаму, который получил травму. «Вест Хэму» нужен форвард для разнообразия атакующей игры.

21-летний россиянин в текущем сезоне провел 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил шесть мячей.

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