Источник: «Тамбов» не рассчитался по зарплате с Обуховым, Грицаенко, Костюковым и Рыжиковым

«Тамбов» имеет задолженности по зарплате перед нападающим Владимиром Обуховым. Сумма долга — 3,5 миллиона рублей, информирует 22 марта Telegram-канал «Мутко против».

Обухов покинул тамбовский клуб еще в сентябре прошлого года. И хотя Обухов перешел в «Ростов» не бесплатно, с этих денег ему практически ничего не досталось.

Похожая ситуация сложилась с экс-игроками «Тамбова» Михаилом Костюковым и Алексеем Грицаенко. Несмотря на то, что они ушли в казанский «Рубин» еще в декабре, клуб до сих пор остался им должен 5,5 и 2 миллиона рублей соответственно.

Существует задолженность и перед голкипером Сергеем Рыжиковым, который объявил о завершении карьеры. Тамбовский клуб должен своему бывшему вратарю 1,5 миллиона рублей.