Билялетдинов считает, что Черышеву не стоит уезжать в Россию
17:56
Экс-полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился мнением о будущем российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.
«Я не самый компетентный человек в этом вопросе, если честно. Исходя из моего опыта в Европе? Я думаю, что Денису не надо приезжать в Россию, ни в коем случае. Рано ему еще сюда. Пусть продолжает играть в испанском чемпионате», — сказал Билялетдинов «СЭ».
В нынешнем сезоне Денис Черышев сыграл в составе «Валенсии» 14 матчей и сделал 2 результативные передачи. 19 марта 30-летний россиянин вернулся в общую группу «Валенсии» и провел первую тренировку вместе с одноклубниками спустя два месяца.
(Артем Бухаев)
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...