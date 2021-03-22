Билялетдинов считает, что Черышеву не стоит уезжать в Россию

Экс-полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился мнением о будущем российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

«Я не самый компетентный человек в этом вопросе, если честно. Исходя из моего опыта в Европе? Я думаю, что Денису не надо приезжать в Россию, ни в коем случае. Рано ему еще сюда. Пусть продолжает играть в испанском чемпионате», — сказал Билялетдинов «СЭ».

В нынешнем сезоне Денис Черышев сыграл в составе «Валенсии» 14 матчей и сделал 2 результативные передачи. 19 марта 30-летний россиянин вернулся в общую группу «Валенсии» и провел первую тренировку вместе с одноклубниками спустя два месяца.

(Артем Бухаев)