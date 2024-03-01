Источник: суд над Промесом в ОАЭ состоится 4-5 марта

Форвард «Спартака» Квинси Промес может предстать перед судом ОАЭ 4-5 марта, написал журналист, колумнист «СЭ» Дмитрий Егоров в своем Telegram-канале.

Как сообщает журналист, 32-летнему голландцу может грозить 4 года тюрьмы за то, что он покинул место ДТП. Либо форварда могут депортировать в Нидерланды.

Ранее Mash сообщил, что Промеса не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов. Позже журналист Иван Карпов написал, что футболист задержан из-за того, что покинул место аварии в ОАЭ.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что футболиста задержали в аэропорту, он находится в отделении полиции.