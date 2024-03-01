Metaratings: «Спартак» может разорвать контракт с Промесом в случае судимости в ОАЭ

«Спартак» может рассмотреть вариант разрыва контракта с форвардом Квинси Промесом, если он получит судимость в ОАЭ, сообщает Metaratings.ru.

Сегодня, 1 марта, инсайдер Иван Карпов рассказал, что игрока задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места ДТП, за это ему грозит до 3 лет заключения.

По данным источника, спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал приступил к поискам замены Промесу. Клуб разорвет контракт с игроком не дожидаясь итогов апелляции в Нидерландах.

Ранее Mash сообщил, что Промеса не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что футболиста задержали в аэропорту, он находится в отделении полиции.