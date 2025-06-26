Тюкавин рассказал, что точно не восстановится раньше сентября

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин назвал ориентировочные сроки восстановления после травмы.

Тюкавин получил повреждение крестообразной связки колена в матче против «Ростова» (1:1) в 19-м туре РПЛ сезона-2024/25.

«Ориентировочно — сентябрь. Будем смотреть по самочувствию. Раньше — точно нет, сентябрь или позже», — цитирует Тюкавина РИА «Новости».

В прошедшем сезоне 23-летний форвард провел 22 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.