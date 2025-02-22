Источник: «Спартак» зимой отказался от трансфера форварда «Палмейраса» Лопеса

«Спартаку» зимой предложили приобрести нападающего «Палмейраса» Хосе Мануэля Лопеса.

По информации источника, красно-белые могли купить 24-летнего аргентинца за сумму около 15-16 миллионов евро, а сам футболист был готов рассмотреть вариант с переходом в «Спартак», но клуб выбрал других кандидатов.

Лопес выступает за «Палмейрас» с лета 2022 года. Он провел в бразильской команде 122 матча во всех турнирах, забил 34 гола и сделал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 миллионов евро.