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Источник: «Спартак» зимой отказался от трансфера форварда «Палмейраса» Лопеса

Игнат Заздравин
Корреспондент
Нападающий «Палмейраса» Хосе Мануэль Лопес
Хосе Мануэль Лопес.
Фото Global Look Press

«Спартаку» зимой предложили приобрести нападающего «Палмейраса» Хосе Мануэля Лопеса.

По информации источника, красно-белые могли купить 24-летнего аргентинца за сумму около 15-16 миллионов евро, а сам футболист был готов рассмотреть вариант с переходом в «Спартак», но клуб выбрал других кандидатов.

Лопес выступает за «Палмейрас» с лета 2022 года. Он провел в бразильской команде 122 матча во всех турнирах, забил 34 гола и сделал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 миллионов евро.

Источник: Metaratings
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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