Алексей Евсеев: «Клаудиньо недорабатывал в обороне, но приносил огромную пользу в атаке»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Евсеев прокомментировал уход бразильца Клаудиньо из петербургского клуба.

«Клаудиньо нельзя сравнивать с Малкомом, так как Клаудиньо больше играл из глубины, а Малком завершал атаки. Клаудиньо иногда недорабатывал в обороне, но приносил огромную пользу атаке»

«Зенит» 22 февраля объявил об уходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд». 27-летний бразилец выступал за сине-бело-голубых с августа 2021 года. Он провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу.

В составе «Зенита» Клаудиньо трижды становился чемпионом России, один раз завоевал Кубок страны и трижды выигрывал Суперкубок.