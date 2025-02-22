Аюпов: «Когда жил в Нидерландах, разговаривал на фламандском, сейчас изучаю испанский»

Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов рассказал, что изучает испанский язык.

«Когда я жил в Нидерландах, разговаривал на фламандском. Но поскольку я был ребенком, как быстро выучил язык, так быстро и забыл. А сейчас сделал акцент в пользу других, более популярных языков. Английский знаю нормально, изучаю испанский. Почему испанский? Когда я выступал за «Оренбург», мы поехали на сбор в Испанию, и я очень проникся испанской культурой. Мне так понравилась жизнь в Испании, что я решил: однажды обязательно выучу испанский язык. И когда буквально через несколько месяцев наступила пандемия коронавируса, и мы все сидели по домам, понял, что это идеальная возможность для того, чтобы начать обучение. В общем, так и начал учить испанский. Плюс потом в дальнейшем в оренбургский клуб перешли игроки из Латинской Америки, с ними тоже практиковал испанский. И сейчас могу сказать, что уровень языка средний. Заграницей точно не потеряюсь», — цитирует Аюпова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 31-летний хавбек провел 22 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу. Аюпов выступал за «Оренбург» с 2019 по 2023 год.