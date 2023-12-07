Губерниев — о дисквалификации Абаскаля: «Нормальное наказание. Просто стоит держать себя в руках»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» решение КДК РФС о дисквалификации главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на 3 матча, один из которых — условно.

На 34-й минуте матча 17-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ахматом» (1:2) испанец толкнул полузащитника грозненцев Бернарда Беришу, который отпраздновал гол своей команды, прыгнув двумя ногами в сторону испанца. Тренер получил красную карточку.

«Карпину досталась дисквалификация 1+1, Абаскалю — 2+1. Мне кажется, что тренерам все равно дают шанс «загладить, искупить», вспоминая бессмертную фразу Андрея Миронова из фильма Марка Захарова. Злые языки, конечно, могут сейчас усмотреть заговор против «Спартака», потому что Абаскаль получил большую дисквалификацию, но, мне кажется, это нормальное наказание и ему просто стоит держать себя в руках, вот и все», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Из-за дисквалификации Абаскаль не сможет руководить своей командой во время матчей с «Крыльями Советов» и «Зенитом».