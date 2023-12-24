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24 декабря, 23:35

Источник: «Спартак» предлагал 6 миллионов долларов за форварда «Сан-Лоренсо» Барейро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Адам Барейро (слева).
Фото AFP

«Сан-Лоренсо» отклонил предложение «Спартака» по форварду Адаму Барейро, утверждает La Cicloneta.

По информации источника, красно-белые предложили за 27-летнего парагвайца 6 миллионов долларов (около 5,45 миллиона евро), но получили отказ.

Барейро выступает за «Сан-Лоренсо» с января этого года. В минувшем сезоне он провел за команду 48 матчей, забил 18 мячей и сделал две голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 5,5 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.

Также Барейро провел три матча за сборную Парагвая. Он дебютировал за национальную команду в этом году.

Адам Барейро — младший брат бывшего нападающего «Сатурна» Фредди Барейро, который играл за подмосковную команду с 2005 по 2007 год.

Футбол
ФК Сан-Лоренсо
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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