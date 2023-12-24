Сенников посоветовал Слуцкому ехать в Саудовскую Аравию, а не в Китай

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на информацию, что экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может возглавить китайский клуб.

«У Слуцкого есть большой тренерский опыт. Может, когда Леонид Викторович отдыхал, у него появилась новая тренерская идея. Жалко, что он не будет тренировать в России. Было бы интересно посмотреть на его работу здесь. Сейчас китайская лига уже не та, что была раньше. Уровень чемпионата упал. Не знаю, насколько это предложение интересно Слуцкому. Ему нужно ехать в Саудовскую Аравию, там много звездных футболистов», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

19 декабря «СЭ» первым сообщил, что Леонид Слуцкий и бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский могут подписать контракт с китайским клубом. По информации журналиста Ивана Карпова, они будут работать в «Шанхай Шеньхуа».