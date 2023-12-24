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24 декабря, 23:26

Сенников посоветовал Слуцкому ехать в Саудовскую Аравию, а не в Китай

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на информацию, что экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может возглавить китайский клуб.

«У Слуцкого есть большой тренерский опыт. Может, когда Леонид Викторович отдыхал, у него появилась новая тренерская идея. Жалко, что он не будет тренировать в России. Было бы интересно посмотреть на его работу здесь. Сейчас китайская лига уже не та, что была раньше. Уровень чемпионата упал. Не знаю, насколько это предложение интересно Слуцкому. Ему нужно ехать в Саудовскую Аравию, там много звездных футболистов», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

19 декабря «СЭ» первым сообщил, что Леонид Слуцкий и бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский могут подписать контракт с китайским клубом. По информации журналиста Ивана Карпова, они будут работать в «Шанхай Шеньхуа».

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Сенников
Футбол
ФК Шанхай Шеньхуа
Леонид Слуцкий
Олег Яровинский
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
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10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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