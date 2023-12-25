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Игнатьев: «Взлететь «Пари НН» на уровень ведущих наших клубов будет крайне сложно»

Сергей Разин
корреспондент
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Заслуженный тренер Борис Игнатьев прокомментировал выступление «Пари НН» в первой части сезона.

— Качество игры заметно лучше, чем результат, — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру». — Нижегородцы очень мобилизованы, старательны. Много имеют моментов во время матчей. У них хорошее функциональное состояние. Я не видел практически ни одного матча, где бы они уступили в психологическом плане. Они держат этот уровень еще и потому, что их тренером является хороший мотиватор — Сергей Юран, который сам прошел огонь, воду и сейчас проходит медные трубы. Думаю, что есть понимание, как они играют, и во что. Иногда Юран говорит о том, что ему не достает квалификации футболистов, чтобы сделать шаг вперед. Но таков удел этих команд, которые высоко взлететь не могут, но при этом действуют, исходя из своих оптимальных возможностей.

— Есть у команды ресурсы подняться выше или 9-е место — ее потолок?

— Всегда есть такая возможность. Но главное — не растерять все то, что нижегородцы показывают сегодня. Поднять уровень индивидуального мастерства сложнее. Время упущено. Но общекомандный игровой уровень, наверное, Юрану поднять удастся. Хотя взлететь очень высоко, на уровень ведущих наших клубов, будет крайне сложно.

После 18 туров нижегородцы с 24 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005522232_boris_ignatev_vzletet_na_uroven_veduschih_klubov_rpl_pari_nn_budet_krayne_slojno
ФК Нижний Новгород
Борис Игнатьев
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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