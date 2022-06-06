Источник: «Спартак» планирует продать Урунова

«Спартак» не заинтересован в сохранении полузащитника Остона Урунова. Московский клуб планирует продать узбекского футболиста, интерес к нему проявляют азиатские клубы.

По информации Metaratings.ru, руководство московского клуба готово пойти на финансовые уступки, чтобы продать Урунова. Однако 21-летний узбекский футболист и его агент не хотят переходить в другой клуб. Летом 2021 года сорвался трансфер футболиста в «Ференцварош», поскольку игрока не устроила предлагаемая зарплата. Соглашение Урунова со «Спартаком» действует до лета 2025 года.

21-летний футболист пришел в «Спартак» 5 августа 2020 года. Два сезона игрок провел в аренде в «Уфе». В прошедшем сезоне Урунов провел 17 матчей за башкирский клуб во всех турнирах.