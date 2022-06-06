Агент предложил РФС отправлять на полиграф руководителей клубов и главных тренеров

Агент Дмитрий Селюк в разговоре с «СЭ» поделился своим мнением о трансферной политике российских клубов.

«Я без проблем общаюсь с клубами и предлагаю игроков, но вижу, что руководители как-то настороженно смотрят. Сейчас идет водоворот неходячих футболистов, которые переходят из одной команды в другую. Футболисту дают зарплату, а он половину кому-то передает. Всех интересует эта составляющая. А уровень футбола из-за этого не развивается. Я предлагаю клубу бесплатно футболиста на минимальную для клуба зарплату. И ставлю условие: если футболист не устраивает, в любое время клуб может с ним расторгнуть контракт без всякой компенсации. И если мой футболист не будет в топ-5 среди игроков команды по статистике, зарплату ему буду платить я. Нормальные условия? А многие клубы несогласны. Риска у них нет, но где тут они смогут украсть? Гораздо лучше купить футболиста, который стоит 200 тысяч, за 2 миллиона на гигантскую зарплату. Вот это подходит. Но мне моя репутация этим заниматься не позволит», — сказал Селюк «СЭ».

Также агент предположил, как можно исправить трансферную политику клубов.

«Хочу сказать одну вещь. Судьи же у нас проходят полиграф. Предлагаю РФС после закрытия трансферного окна отправлять на полиграф всех генеральных директоров, спортивных директоров и главных тренеров — кто сколько украл? Это для правильного направления развития нашего футбола. Тогда руководителям будет сложно объяснить свои непонятные трансферы. Пусть Геркус, например, пройдет полиграф — заработал ли он хоть копейку с трансферов, когда был гендиректором «Локомотива». Мне просто интересно. Я говорю, что не пройдет. А я пройду», — добавил Селюк.

Ранее, в марте 2022 года, ФИФА разрешила иностранным футболистам приостановить контракты с российскими клубами.