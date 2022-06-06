Агент предложил РФС отправлять на полиграф руководителей клубов и главных тренеров
Агент Дмитрий Селюк в разговоре с «СЭ» поделился своим мнением о трансферной политике российских клубов.
«Я без проблем общаюсь с клубами и предлагаю игроков, но вижу, что руководители как-то настороженно смотрят. Сейчас идет водоворот неходячих футболистов, которые переходят из одной команды в другую. Футболисту дают зарплату, а он половину кому-то передает. Всех интересует эта составляющая. А уровень футбола из-за этого не развивается. Я предлагаю клубу бесплатно футболиста на минимальную для клуба зарплату. И ставлю условие: если футболист не устраивает, в любое время клуб может с ним расторгнуть контракт без всякой компенсации. И если мой футболист не будет в топ-5 среди игроков команды по статистике, зарплату ему буду платить я. Нормальные условия? А многие клубы несогласны. Риска у них нет, но где тут они смогут украсть? Гораздо лучше купить футболиста, который стоит 200 тысяч, за 2 миллиона на гигантскую зарплату. Вот это подходит. Но мне моя репутация этим заниматься не позволит», — сказал Селюк «СЭ».
Также агент предположил, как можно исправить трансферную политику клубов.
«Хочу сказать одну вещь. Судьи же у нас проходят полиграф. Предлагаю РФС после закрытия трансферного окна отправлять на полиграф всех генеральных директоров, спортивных директоров и главных тренеров — кто сколько украл? Это для правильного направления развития нашего футбола. Тогда руководителям будет сложно объяснить свои непонятные трансферы. Пусть Геркус, например, пройдет полиграф — заработал ли он хоть копейку с трансферов, когда был гендиректором «Локомотива». Мне просто интересно. Я говорю, что не пройдет. А я пройду», — добавил Селюк.
Ранее, в марте 2022 года, ФИФА разрешила иностранным футболистам приостановить контракты с российскими клубами.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0