Источник: «Спартак» хочет приобрести форварда «Фейеноорда» Бергхейса

Нападающий «Фейеноорда» Стевен Бергхейс входит в сферу интересов «Спартака», сообщает Feyenoord TransferMarkt.

Spartak Moskou heeft zijn pijlen gericht op Steven Berghuis. De Russen hopen dat Feyenoord aankomende zomer akkoord gaat met een miljoenenbod op de 28-jarige rechtsbuiten. pic.twitter.com/oLy9Xq70ay — Feyenoord TransferMarkt (@FeyenoordTM) February 16, 2020

Сообщается, что российский клуб надеется приобрести игрока за миллион долларов в летнее трансферное окно.

28-летний голландец в текущем сезоне провел 34 матча за «Фейеноорд» и забил 17 мячей при десяти голевых передачах.