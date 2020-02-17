Источник: «Спартак» хочет приобрести форварда «Фейеноорда» Бергхейса
11:10
Нападающий «Фейеноорда» Стевен Бергхейс входит в сферу интересов «Спартака», сообщает Feyenoord TransferMarkt.
Spartak Moskou heeft zijn pijlen gericht op Steven Berghuis. De Russen hopen dat Feyenoord aankomende zomer akkoord gaat met een miljoenenbod op de 28-jarige rechtsbuiten. pic.twitter.com/oLy9Xq70ay— Feyenoord TransferMarkt (@FeyenoordTM) February 16, 2020
Сообщается, что российский клуб надеется приобрести игрока за миллион долларов в летнее трансферное окно.
28-летний голландец в текущем сезоне провел 34 матча за «Фейеноорд» и забил 17 мячей при десяти голевых передачах.
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