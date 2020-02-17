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Источник: «Спартак» хочет приобрести форварда «Фейеноорда» Бергхейса

11:10
Стевен Бергхейс. Фото tellerreport.com.
Стевен Бергхейс. Фото tellerreport.com.
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Нападающий «Фейеноорда» Стевен Бергхейс входит в сферу интересов «Спартака», сообщает Feyenoord TransferMarkt.

Сообщается, что российский клуб надеется приобрести игрока за миллион долларов в летнее трансферное окно.

28-летний голландец в текущем сезоне провел 34 матча за «Фейеноорд» и забил 17 мячей при десяти голевых передачах.

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