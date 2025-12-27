Источник: «Сочи» расторг контракт с вратарем Ломаевым

«Сочи» расторг контракт с голкипером Иваном Ломаевым, сообщает Metaratings.

По информации источника, договор с 26-летним россиянином расторгли по соглашению сторон. Контракт футболиста с клубом был рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ломаев стал игроком «Сочи» в сентябре 2025 года. Он провел три матча в РПЛ и FONBET Кубке России, пропустив десять голов. Ранее голкипер выступал за «Чертаново» и «Крылья Советов».

«Сочи» ушел на зимнюю паузу на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 9 очков в 18 турах.