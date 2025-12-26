Сперцяна признали лучшим футболистом Армении в 2025 году

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом Армении в 2025 году, сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении.

25-летний игрок набрал 17 голосов в голосовании представителей клубов чемпионата Армении и СМИ. Он обошел полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна, который набрал 8 голосов.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В сезоне-2025/26 он провел 25 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 13 результативных передач.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 25 миллионов евро.