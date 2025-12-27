Globo: «Ботафого» начал переговоры о трансфере Диаса из «Динамо»

«Ботафого» вступил в переговоры с московским «Динамо» о переходе защитника Рубенса Диаса, сообщает Globo.

По информации источника, 24-летний игрок дал положительный сигнал и готов выслушать условия бразильского клуба. Отмечается, что в трансфере Диаса также заинтересованы «Крузейро» и «Коринтианс».

Рубенс играет за «Динамо» с лета 2025 года. В сезоне-2025/26 он провел 19 матчей за бело-голубых во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт бразильца с московским клубом рассчитан до 2030 года. До перехода в «Динамо» Рубенс выступал за «Атлетико Минейро», воспитанником которого является.