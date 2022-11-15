Источник: «Сочи» не рассматривает Леонида Слуцкого на пост главного тренера

«Сочи» не рассматривает Леонида Слуцкого на должность главного тренера, сообщает Eurostavka.

«Думал, что да [Леонид Викторович может возглавить «Сочи"], но мне в клубе сказали, что Слуцкого не рассматривают сейчас», — приводит Eurostavka слова источника, близкого к клубу.

Во вторник, 15 ноября, «Рубин» объявил о том, что Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Рубина» по собственному желанию. Специалист возглавлял команду с декабря 2019 года.

После 18 туров сезона-2022/23 в первой лиге «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице с 31 очком.