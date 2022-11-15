Чижек: «Личка в декабре приедет в Чехию и расскажет о тренерских методиках в «Оренбурге»

Экс-полузащитник «Рубина» и «Москвы» Томаш Чижек поделился мнением о главном тренере «Оренбурга» Марцеле Личке.

«Мы с Личкой несколько раз играли против друг друга, когда он выступал за «Баник». Я знаю, что он работает в «Оренбурге», потому что хорошо знаком с его отцом Вернером Личкой, так как я сдаю на лицензию Pro, а он — один из лекторов тренерской школы. Вернер рассказывал об успехах сына. В декабре Марцел планирует приехать в Чехию и расскажет нам о своих тренерских методиках в «Оренбурге», — приводит слова Чижека Metaratings.ru.

Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Под руководством 45-летнего специалиста команда вышла в РПЛ, а в нынешнем сезоне находится на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков в 17 турах.