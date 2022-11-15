Мещеряков высказался о назначении Галактионова в «Локомотив»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал «СЭ» назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера команды.

«Тут говорить не о чем. Я привык опираться на факты. Как бы не нравилась работа тренера в других командах, за Галактионова скажут только результаты. Все остальное — пустые рассуждения», — сказал Мещеряков «СЭ».

Ранее «Локомотив» объявил о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера. Пресс-служба железнодорожников сообщила о контракте со специалистом до конца сезона-2023/24 с возможностью продления.