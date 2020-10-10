Источник: «Сочи» находится в финальной стадии переговоров по Дуганджичу
Как уже сообщал «СЭ», очередным новичком «Сочи» станет нападающий Марко Дуганджич.
Стороны находятся на завершающей стадии переговоров о трансфере 26-летнего хорватского футболиста, информирует gsp.ro.
Дуганджич выступает за «Ботошани» с начала текущего года, в 19 матчах за команду забил 11 голов. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 600 тысяч евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.