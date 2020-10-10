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Источник: «Сочи» находится в финальной стадии переговоров по Дуганджичу

10:29
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Как уже сообщал «СЭ», очередным новичком «Сочи» станет нападающий Марко Дуганджич.

Стороны находятся на завершающей стадии переговоров о трансфере 26-летнего хорватского футболиста, информирует gsp.ro.

Дуганджич выступает за «Ботошани» с начала текущего года, в 19 матчах за команду забил 11 голов. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 600 тысяч евро.

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