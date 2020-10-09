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«Сочи» подпишет контракт с форвардом Дуганджичем

9 октября 2020, 23:52
Марко Дуганджич. Фото twitter.com
Марко Дуганджич. Фото twitter.com
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По данным «СЭ», очередным новичком «Сочи» станет нападающий Марко Дуганджич.

Мощный (190 см) 26-летний хорватский форвард уже попрощался с румынским «Ботошани», его прилет в курортный российский город ожидается завтра.

В минувшем сезоне Дуганджич в 18 матчах забил 9 голов, в нынешнем — 3 гола в 6 встречах. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 600 тысяч евро. (Константин Алексеев)

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