«Сочи» подпишет контракт с форвардом Дуганджичем
По данным «СЭ», очередным новичком «Сочи» станет нападающий Марко Дуганджич.
Мощный (190 см) 26-летний хорватский форвард уже попрощался с румынским «Ботошани», его прилет в курортный российский город ожидается завтра.
В минувшем сезоне Дуганджич в 18 матчах забил 9 голов, в нынешнем — 3 гола в 6 встречах. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 600 тысяч евро. (Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.