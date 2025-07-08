Источник: Смолову может грозить до 8 лет колонии за драку

Форварду Федору Смолову может грозить до восьми лет лишения свободы по делу о драке в «Кофемании», сообщает SHOT.

Правоохранительные органы ожидают результатов медицинского обследования челябинского бизнесмена Владимира Кузьмичева, пострадавшего в драке со Смоловым. Если травмы будут квалифицированы как тяжкие, будет возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.

Пока что детали травм Кузьмичева не разглашаются. Если у него подтвердится перелом костей лица, который приведет к потере каких-либо функций, то вред может быть признан тяжким.

Драка произошла 28 мая в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком громко обсуждали Смолова. Футболист подошел к ним, чтобы прояснить ситуацию, но в итоге между мужчинами завязалась драка. Смолов ударил оппонентов кулаком по лицу, после чего пострадавшие обратились в полицию.

Сам футболист в соцсетях извинился за драку и отметил, что с самого начала был готов примириться с потерпевшим, однако его начали шантажировать третьи лица.