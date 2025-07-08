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8 июля 2025, 10:30

Источник: Смолову может грозить до 8 лет колонии за драку

Камила Абдурахманова
корреспондент
Футболист «Краснодара» Федор Смолов
Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Форварду Федору Смолову может грозить до восьми лет лишения свободы по делу о драке в «Кофемании», сообщает SHOT.

Правоохранительные органы ожидают результатов медицинского обследования челябинского бизнесмена Владимира Кузьмичева, пострадавшего в драке со Смоловым. Если травмы будут квалифицированы как тяжкие, будет возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.

Пока что детали травм Кузьмичева не разглашаются. Если у него подтвердится перелом костей лица, который приведет к потере каких-либо функций, то вред может быть признан тяжким.

Драка произошла 28 мая в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком громко обсуждали Смолова. Футболист подошел к ним, чтобы прояснить ситуацию, но в итоге между мужчинами завязалась драка. Смолов ударил оппонентов кулаком по лицу, после чего пострадавшие обратились в полицию.

Сам футболист в соцсетях извинился за драку и отметил, что с самого начала был готов примириться с потерпевшим, однако его начали шантажировать третьи лица.

Источник: SHOT
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Федор Смолов
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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