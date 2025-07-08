Игнатьев рассказал о возможном возвращении в Россию

Нападающий «Кабилии» Иван Игнатьев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в РПЛ.

— В последний год не было предложений из России?

— Идут разговоры об одном варианте, но посмотрим, как это все пройдет.

— Речь об РПЛ?

— Не могу сказать.

— Но как будто «Крылья» тебя хотели?

— Не знаю, это какая-то такая информация... Я такой не владею.

Игнатьев перешел в алжирский клуб зимой 2025 года. 26-летний нападающий провел за «Кабилию» 12 матчей и забил пять мячей.