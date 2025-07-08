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8 июля 2025, 10:50

Игнатьев признался, что не слышал о драке Смолова

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Нападающий «Кабилии» Иван Игнатьев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о драке с участием нападающего Федора Смолова.

— В российском футболе за последнее время произошло очень много событий: «Химки», «Торпедо», Писарский, «Крылья», Смолов... Какое выделишь?

— А что со Смоловым?

— История с дракой в той же «Кофемании», что и у Кокорина с Мамаевым.

— Ничего не знаю об этой истории. Надеюсь, все будет нормально.

— Удивлены, что ты не слышал об этом.

— Потому что я отключен от новостей. Иногда захожу в Instagram* (*соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) по своим личным моментам.

— В Telegram не появляешься?

— Не подписан на каналы. Последний раз читал СМИ, наверное, полгода назад. Хотя про Писарского слышал. Это грустно, и все. Дай бог, чтобы у всех все было хорошо.

Иван Игнатьев.«В Катар или Саудовскую Аравию — с кайфом! Все вещи оставлю и уеду». Интервью Ивана Игнатьева

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Иван Игнатьев
Федор Смолов
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Источник: Смолову может грозить до 8 лет колонии за драку

«Динамо» — «Ростов»: дата и время начала матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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