Игнатьев признался, что не слышал о драке Смолова

Нападающий «Кабилии» Иван Игнатьев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о драке с участием нападающего Федора Смолова.

— В российском футболе за последнее время произошло очень много событий: «Химки», «Торпедо», Писарский, «Крылья», Смолов... Какое выделишь?

— А что со Смоловым?

— История с дракой в той же «Кофемании», что и у Кокорина с Мамаевым.

— Ничего не знаю об этой истории. Надеюсь, все будет нормально.

— Удивлены, что ты не слышал об этом.

— Потому что я отключен от новостей. Иногда захожу в Instagram* (*соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) по своим личным моментам.

— В Telegram не появляешься?

— Не подписан на каналы. Последний раз читал СМИ, наверное, полгода назад. Хотя про Писарского слышал. Это грустно, и все. Дай бог, чтобы у всех все было хорошо.